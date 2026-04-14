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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte beschädigten Spielgeräte auf Schulgelände - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.04.2026:

Edermünde

Tatzeit: Freitag, 27.03.2026, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 08.04.2026, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten in den Osterferien Spielgeräte auf dem Gelände einer Schule im Edermünder Ortsteil Grifte. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit von Freitag, 27.03.2026, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 08.04.2026, 09:30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die unbekannten Täter auf dem frei zugänglichen Schulgelände in der Straße "An der Ernst-Reuter-Schule" zwei fest installierte Holzpferde aus ihrer Verankerung. Zudem entfernten sie Schrauben aus den Spielgeräten, sodass diese derzeit nicht mehr genutzt werden können.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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