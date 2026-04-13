PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zu mutmaßlichem Dieseldieb

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.04.2026:

Felsberg

Tatzeit: Sonntag, 12.04.2026, 21:00 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Sonntagabend in Felsberg-Lohre einen mutmaßlichen Dieseldieb im Rahmen der Fahndung aufgreifen.

Gegen 21:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, im Forstweg eine männliche Person beobachtet zu haben, die mit einem Schlauch Dieselkraftstoff aus einem Baustellenfahrzeug abzapfte. Nach Angaben des Zeugen füllte der Mann einen Kanister mit Kraftstoff, baute anschließend den Schlauch wieder ab und entfernte sich mit zwei Kanistern zu Fuß vom Tatort. Der Zeuge konnte eine Personenbeschreibung abgeben und beschrieb den Tatverdächtigen als korpulenten Mann mit Brille und schwarzer Jogginghose.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten eingesetzte Polizeikräfte gegen 21:20 Uhr einen Pkw mit polnischem Kennzeichen. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Kanister, darunter ein Kanister mit etwa drei Litern Dieselkraftstoff. Der Fahrer, ein 50-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis, entsprach der zuvor abgegebenen Personenbeschreibung. Im Fahrzeug stellten die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug sicher.

Auf dem Baustellengelände wurden zudem weitere vier 20-Liter-Kanister, von denen einer mit Kraftstoff befüllt war, sowie ein gelber Schlauch aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und anschließend entlassen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Tatverdächtige das von ihm geführte Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr führte. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:22

    POL-HR: Geldkassette in Hotel aufgebrochen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.04.2026: Homberg/Efze Tatzeit: Donnerstag, 09.04.26, 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr Am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter eine Geldkassette in einem Hotel im Ziegenhainer Weg in Homberg aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die Unbekannten vermutlich über den Haupteingang widerrechtlich in das Hotelgebäude. ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:57

    POL-HR: Unbekannte Täter versuchen an Spendenkasse zu gelangen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.04.2026: Homberg/Efze Tatzeit: Donnerstag, 09.04.26, 02:30 Uhr bis 06:48 Uhr Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen zwischen 02:30 Uhr und 06:48 Uhr versucht, an die Spendenbox auf der Hohenburg (Schlossberg) im Georg-Textor Weg in Homberg zu gelangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren