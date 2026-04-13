Polizei Homberg

POL-HR: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zu mutmaßlichem Dieseldieb

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.04.2026:

Felsberg

Tatzeit: Sonntag, 12.04.2026, 21:00 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Sonntagabend in Felsberg-Lohre einen mutmaßlichen Dieseldieb im Rahmen der Fahndung aufgreifen.

Gegen 21:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, im Forstweg eine männliche Person beobachtet zu haben, die mit einem Schlauch Dieselkraftstoff aus einem Baustellenfahrzeug abzapfte. Nach Angaben des Zeugen füllte der Mann einen Kanister mit Kraftstoff, baute anschließend den Schlauch wieder ab und entfernte sich mit zwei Kanistern zu Fuß vom Tatort. Der Zeuge konnte eine Personenbeschreibung abgeben und beschrieb den Tatverdächtigen als korpulenten Mann mit Brille und schwarzer Jogginghose.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten eingesetzte Polizeikräfte gegen 21:20 Uhr einen Pkw mit polnischem Kennzeichen. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Kanister, darunter ein Kanister mit etwa drei Litern Dieselkraftstoff. Der Fahrer, ein 50-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis, entsprach der zuvor abgegebenen Personenbeschreibung. Im Fahrzeug stellten die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug sicher.

Auf dem Baustellengelände wurden zudem weitere vier 20-Liter-Kanister, von denen einer mit Kraftstoff befüllt war, sowie ein gelber Schlauch aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und anschließend entlassen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der 50-jährige Tatverdächtige das von ihm geführte Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr führte. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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