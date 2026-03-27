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POL-Bremerhaven: Anhänger von Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

POL-Bremerhaven: Anhänger von Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise
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Bremerhaven (ots)

In der Zeit von Montag, 23.03.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 24.03.2026, 07:30 Uhr, kam es im Bereich Bremerhaven-Fischereihafen zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle am Friedrich-Albert-Pust-Platz einen orangefarbenen Kfz-Anhänger des Herstellers Knauf. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Baustellengerät mit einer Förderanlage für Mörtel und Putz. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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