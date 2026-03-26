Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto kollidiert mit Lichtmast und landet im Löschteich

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochnachmittag, 26. März, zu einem Unfall im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf alarmiert.

Nach der Alarmierung gegen 16.20 Uhr fand die eingetroffene Streifenwagenbesatzung in der Frederikshavner Straße, nahe einem Schnellrestaurant, einen Mercedes vor, der mit der Front in einem kleinen Löschteich stand. Unter dem Fahrzeug erkannten die Beamten einen zerstörten Lichtmast. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Nach ersten Erkenntnissen war der 64-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit dem Lichtmast kollidiert und anschließend vom Weg abgekommen und letztlich mit seinem Wagen im Löschteich zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug wurde durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache werden noch ermittelt.

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