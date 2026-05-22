POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Brilon-Alme

Sundern (ots) - Am Samstag, den 16.05.2026, um 13:15 Uhr, kam es in der Stemeler Straße in Sundern zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Balve befuhr die Straße mit seinem Auto aus Hachen kommend in Fahrtrichtung Sundern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es anschließend auf Höhe der dortigen Bushaltestelle zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich dabei um ein silbernes Fahrzeug gehandelt ...

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