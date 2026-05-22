Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Brilon-Alme
Brilon (ots)
Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es auf der B480 in Brilon-Alme zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Brilon befuhr die Straße mit seinem Auto aus Alme kommend in Fahrtrichtung Brilon. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Briloner nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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