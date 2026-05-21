Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung mit einem Taschenmesser in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Vormittag um 10:50 Uhr kam es in einem Kiosk in der Straße Lange Wende in Neheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Der Beschuldigte fing unvermittelt Streitigkeiten an, welche sich anschließend vor den Kiosk verlagerten. In der Folge zog der Beschuldigte ein Taschenmesser aus seiner Tasche und hantierte damit unkontrolliert vor dem Geschädigten herum. Der Geschädigte -ein 30-jähriger Mann aus Neheim- hielt dabei seinen Arm in schützender Haltung vor sich. Hierbei wurde er oberflächlich durch das Taschenmesser verletzt. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Durch die eingesetzten Polizisten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 27-jährigen Mann aus Neheim.

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