Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Polizeiliche Abschlussmeldung zum Fußballspiel zwischen dem VfB Lübeck und dem SC Weiche Flensburg

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (16.05.2026) fand auf der Lübecker Lohmühle das Fußballspiel zwischen dem VfB Lübeck und dem SC Weiche Flensburg statt. Die Begegnung ging 0:1 gegen den VfB Lübeck aus. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel ohne besondere Vorkommnisse.

Der Anpfiff des letzten Spiels der Saison erfolgte planmäßig um 18:00 Uhr vor etwa 3000 Zuschauern. Nach dem Ende der Partie feierten die Zuschauer ihre Mannschaft und verließen im Anschluss das Stadion ohne Störungen.

Vor, während und nach dem Spiel kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Das Spiel wurde mit einem verstärkten Kräfteansatz unter anderem durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei begleitet.

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