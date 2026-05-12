POL-HL: OH - Ratekau
Fehlalarm an Grundschule in Ratekau
Lübeck (ots)
Am Dienstag (12.05.2026) erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Gefährdungslage durch einen ausgelösten Amok-Alarm an der Achim-Bröger-Schule in Ratekau. Polizeieinsatzkräfte suchten die Schule auf und umstellten diese. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Niemand wurde verletzt.
Gegen 09:45 Uhr löste ersten Erkenntnissen zufolge ein spielendes Kind mittels eines Alarm-Knopfes einen Amok-Alarm in der Schule in Ratekau aus. Die Kinder wurden vorübergehend vom Betreuungspersonal in der Sporthalle untergebracht.
Es ist niemand verletzt worden. Den Kindern sowie dem Schulpersonal geht es gut. Eine gefährliche Situation hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben.
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