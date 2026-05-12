Polizeidirektion Lübeck

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Festnahme von drei Einbrechern an einem Wochenende - Polizei sucht Zeugen für flüchtigen Täter

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Samstag (09.05.2026) brach ein 23-Jähriger in das Vereinsheim des Turn- und Sportverein Lübeck in der Schlutuper Straße ein. Die Polizei nahm ihm noch vor Ort fest. Schon in der nächsten Nacht auf Sonntag (10.05.2026) kam es zu weiteren Festnahmen von Tätern, die versuchten, Kupferkabel von einem Betriebsgelände im Glashüttenweg zu entwenden. Ein Täter flüchtete. Die Kriminalpolizei in Lübeck führt beide Ermittlungsverfahren und erbittet Hinweise für den bisher unbekannten Täter.

Am Samstag gegen 03.15 Uhr ging bei der Polizeileitstelle der Hinweis ein, dass sich zurzeit im Vereinsheim des Turn- und Sportverein Lübeck in der Schlutuper Straße eine unberechtigte Person befinde. Die Polizeibeamten stellten vor Ort eine eingeschlagene Scheibe fest und nahmen eine Person in dem Gebäude wahr. Als der junge Mann (Staatsangehörigkeit: deutsch) versuchte, das Vereinsheim zu verlassen, nahmen die Einsatzkräfte ihn fest.

Er hatte als Diebesgut diverse Getränke sowie Süßigkeiten bei sich. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere dreistellige Höhe geschätzt. Die Polizeibeamten des 3. Polizeireviers Lübeck leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls ein.

In der nächsten darauffolgenden Nacht zu Sonntag wurden gegen 00.10 Uhr drei Männer auf einem Betriebsgelände im Glashüttenweg beobachtet. Die Einsatzkräfte des 3. Reviers konnten einen 43-jährigen und einen 51-jährigen Mann (Staatsangehörigkeit beider Personen: rumänisch) auf dem Gelände antreffen und festnehmen. Im Verlauf der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei ihrem avisierten Diebesgut um die dort befindlichen Kupferkabel handeln dürfte.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Lübecker sowie einen bisher unbekannten Mann wegen des Verdachts des versuchten Bandendiebstahls ein. Für Hinweise zu dem dritten Täter sucht die Polizei nach Zeugen.

Beide Ermittlungsverfahren werden beim Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Glashüttenweg im Bereich des Nils-Bohr-Rings drei Männer oder nach 00.10 Uhr einen Mann, der sich möglicherweise auffällig verhalten hat, wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451-131 0 oder per E-Mail unter k12.luebeck.bki@polizei.landsh.de zu melden.

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