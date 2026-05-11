Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Timmendorfer Strand

Folgemeldung: Feuer bei Strandkorbvermietung

Lübeck (ots)

Nach dem Brand bei einer Strandkorbvermietung in Timmendorfer Strand (Ortsteil Niendorf) hat die Kriminalpolizei Bad Schwartau einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 61-jähriger Ostholsteiner steht im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Am heutigen Tag erfolgten zudem Durchsuchungsmaßnahmen.

In den frühen Morgenstunden des 7. Mai 2026 war es gegen 02:15 Uhr bei einer Strandkorbvermietung an der Strandpromenade in Timmendorfer Strand (Ortsteil Niendorf) zu einem Brand gekommen. Ein Spaziergänger hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten mehrere Strandkörbe sowie eine Holzhütte.

Durch das Feuer wurden eine hölzerne Terrasse, fünf Strandkörbe, ein Sonnenschirm sowie Teile des Holzhauses zerstört. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Schwartau führten inzwischen zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus Ostholstein. Er steht im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.

Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen erfolgten am heutigen Tag zudem Durchsuchungsmaßnahmen. Diese dienten dem Auffinden möglicher Beweismittel.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an. Weitere Angaben können derzeit aufgrund des laufenden Verfahrens nicht gemacht werden.

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