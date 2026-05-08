Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Verkehrsunfall auf der Lübecker Straße: Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (07.05.26) kaum es auf der Lübecker Straße (L309) in Bad Schwartau zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Gegen 21:00 Uhr befuhren zwei Pkw die Lübecker Straße aus Lübeck kommend in Richtung Bad Schwartau. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr in Höhe des Leibniz-Gymnasiums ein bislang unbekannter, türkisfarbener Kombi auf einen vorausfahrenden Audi A6 auf. In dem Audi mit Ostholsteiner Kennzeichen befanden sich zwei Insassen, die durch den Aufprall leichte Verletzungen erlitten und vorsorglich medizinisch behandelt werden mussten.

Durch den Zusammenstoß wurden aller Wahrscheinlichkeit nach Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wodurch ein Ford Transit an der Fahrerseite leicht beschädigt wurde. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf schätzungsweise 6.000 Euro beziffert.

Der türkisfarbene Kombi fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung Lübeck. Das Polizeirevier Bad Schwartau hat Ermittlungen wegen fahrlässigen Körperverletzungen und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Insassen geben können, sich unter der Rufnummer: 0451-220 750 oder per E-Mail an: BadSchwartau.PR@polizei.landsh.de zu melden.

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