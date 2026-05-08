PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Scharbeutz
Zeugen gesucht - Autofahrerin weicht Gegenverkehr aus und fährt in einen See

Lübeck (ots)

Bereits am letzten Montagmorgen (27.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Seestraße in Scharbeutz. Eine Autofahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gewässer, da sie einem dunkler Kleinwagen auswich, der ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Sie verletzte sich leicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 07.00 Uhr befuhr eine 44-jährige Ostholsteinerin mit ihrem 48-jährigen Beifahrer die Seestraße in Scharbeutz aus Klingberg kommend in Fahrtrichtung B 432. Auf Höhe der dortigen Badeanstalt kam ihr in einer Kurve ein dunkler Kleinwagen auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Sie wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Ihr Mercedes blieb einige Meter weiter mit der Fahrzeugfront in einem Gewässer stehen. Der unbekannte Autofahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort.

Die Ostholsteinerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in niedrigem fünfstelligen Bereich.

Polizeibeamte der Polizeistation Scharbeutz führen das Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Autofahrer des dunklen Pkw wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, einer fahrlässigen Körperverletzung sowie einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen, die die Seestraße oder den umliegenden Bereich am Montagmorgen befahren und einen dunklen Kleinwagen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 04503-35720 oder per E-Mail unter scharbeutz.pst@polizei.landsh.de an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Malwine Stolzenwald - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 12:59

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Folgemeldung zum Brand eines Einfamilienhauses in St. Jürgen

    Lübeck (ots) - Am 15.04.2026 brannte ein Einfamilienhaus in der Kadetrinne in St. Jürgen. Ein 16-jähriger Bewohner kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Jugendliche ist am 07.05.2026 verstorben. In einem von einer fünfköpfigen Familie bewohnten Einfamilienhaus in der Kadetrinne brach am 15.04.2026 ein Brand im Obergeschoss aus. Der 16-jährige Sohn ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:32

    POL-HL: OH_Fehmarn / Motoryacht gerät am Festland in Brand

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagmittag (07.05.2026) geriet ein Motorboot in dessen Winterlager in Burgstaaken auf Fehmarn während durchgeführter Arbeiten im Bereich des Motors in Brand. Ein 30-Jähriger, der die Arbeiten übernommen hatte, verletzte sich leicht. Um 11.55 Uhr fing eine Motoryacht im Winterlager in Burgstaaken auf Fehmarn Feuer, während ein 30-Jähriger Arbeiten am Motorraum ausführte. Der Mann versuchte, ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 13:44

    POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Feuer bei Strandkorbvermietung

    Lübeck (ots) - Donnerstagnacht (07.05.2026) brannten mehrere Strandkörbe und eine Hütte der Strandkorbvermietung in Timmendorfer Strand, Ortsteil Niendorf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Brandstiftung handeln. Ein Spaziergänger, der gegen 02.15 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren