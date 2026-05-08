Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Scharbeutz

Zeugen gesucht - Autofahrerin weicht Gegenverkehr aus und fährt in einen See

Lübeck (ots)

Bereits am letzten Montagmorgen (27.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Seestraße in Scharbeutz. Eine Autofahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gewässer, da sie einem dunkler Kleinwagen auswich, der ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Sie verletzte sich leicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 07.00 Uhr befuhr eine 44-jährige Ostholsteinerin mit ihrem 48-jährigen Beifahrer die Seestraße in Scharbeutz aus Klingberg kommend in Fahrtrichtung B 432. Auf Höhe der dortigen Badeanstalt kam ihr in einer Kurve ein dunkler Kleinwagen auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Sie wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Ihr Mercedes blieb einige Meter weiter mit der Fahrzeugfront in einem Gewässer stehen. Der unbekannte Autofahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort.

Die Ostholsteinerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in niedrigem fünfstelligen Bereich.

Polizeibeamte der Polizeistation Scharbeutz führen das Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Autofahrer des dunklen Pkw wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, einer fahrlässigen Körperverletzung sowie einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen, die die Seestraße oder den umliegenden Bereich am Montagmorgen befahren und einen dunklen Kleinwagen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 04503-35720 oder per E-Mail unter scharbeutz.pst@polizei.landsh.de an die Polizei zu wenden.

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