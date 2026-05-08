Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Folgemeldung zum Brand eines Einfamilienhauses in St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am 15.04.2026 brannte ein Einfamilienhaus in der Kadetrinne in St. Jürgen. Ein 16-jähriger Bewohner kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Jugendliche ist am 07.05.2026 verstorben.

In einem von einer fünfköpfigen Familie bewohnten Einfamilienhaus in der Kadetrinne brach am 15.04.2026 ein Brand im Obergeschoss aus. Der 16-jährige Sohn der Familie wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. In Folge der Verletzungen ist der Jugendliche dort am 07.05.2026 verstorben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten in der Zwischenzeit einen technischen Defekt als brandursächlich ausmachen können.

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