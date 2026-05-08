PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen
Eingeklemmt zwischen Baum und PKW - Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (07.05.2026) zog sich der Fahrer eines PKW bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen leichte Verletzungen zu. Der Lübecker prallte mit seinem PKW Citroen aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen verkehrsbedingt wartenden BMW und gegen einen Baum. Der Citroen wurde bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Kronsforder Allee für eine knappe halbe Stunde voll gesperrt werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr der 86-jährige Lübecker mit seinem Citroen gegen 17.00 Uhr die Kronsforder Allee stadtauswärts. Auf dem Abschnitt zwischen den Straßen Ringstedtenweg und Auf der Domkoppel hielten zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs in Richtung stadtauswärts mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter auch der 52 Jahre Fahrer eines PKW BMW.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlangsamte der 86-Jährige nicht seine Fahrt und prallte anschließend gegen das Heck des verkehrsbedingt wartenden BMW und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte am Unfallort war der Citroen mittig zwischen dem Baum und dem BMW eingeklemmt.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Lübecker leichte Verletzungen zu, Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachen ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW erlitt einen Schock.

Bedingt durch die Wucht des Aufpralls entstanden sowohl an dem Citroen als auch dem BMW erhebliche Schäden - nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf circa 14.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Citroen musste abgeschleppt werden.

Nach erfolgter Unfallaufnahme, Rettungs- und Abschleppmaßnahmen war die Kronsforder Allee gegen 18.00 Uhr wieder frei befahrbar. Die Klärung der genauen Unfallursache ist jetzt Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Polizeistation St. Jürgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 12:59

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Folgemeldung zum Brand eines Einfamilienhauses in St. Jürgen

    Lübeck (ots) - Am 15.04.2026 brannte ein Einfamilienhaus in der Kadetrinne in St. Jürgen. Ein 16-jähriger Bewohner kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Jugendliche ist am 07.05.2026 verstorben. In einem von einer fünfköpfigen Familie bewohnten Einfamilienhaus in der Kadetrinne brach am 15.04.2026 ein Brand im Obergeschoss aus. Der 16-jährige Sohn ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:32

    POL-HL: OH_Fehmarn / Motoryacht gerät am Festland in Brand

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagmittag (07.05.2026) geriet ein Motorboot in dessen Winterlager in Burgstaaken auf Fehmarn während durchgeführter Arbeiten im Bereich des Motors in Brand. Ein 30-Jähriger, der die Arbeiten übernommen hatte, verletzte sich leicht. Um 11.55 Uhr fing eine Motoryacht im Winterlager in Burgstaaken auf Fehmarn Feuer, während ein 30-Jähriger Arbeiten am Motorraum ausführte. Der Mann versuchte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren