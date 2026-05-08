Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Jürgen

Eingeklemmt zwischen Baum und PKW - Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (07.05.2026) zog sich der Fahrer eines PKW bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Jürgen leichte Verletzungen zu. Der Lübecker prallte mit seinem PKW Citroen aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen verkehrsbedingt wartenden BMW und gegen einen Baum. Der Citroen wurde bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste die Kronsforder Allee für eine knappe halbe Stunde voll gesperrt werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr der 86-jährige Lübecker mit seinem Citroen gegen 17.00 Uhr die Kronsforder Allee stadtauswärts. Auf dem Abschnitt zwischen den Straßen Ringstedtenweg und Auf der Domkoppel hielten zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs in Richtung stadtauswärts mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter auch der 52 Jahre Fahrer eines PKW BMW.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlangsamte der 86-Jährige nicht seine Fahrt und prallte anschließend gegen das Heck des verkehrsbedingt wartenden BMW und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte am Unfallort war der Citroen mittig zwischen dem Baum und dem BMW eingeklemmt.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der Lübecker leichte Verletzungen zu, Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachen ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW erlitt einen Schock.

Bedingt durch die Wucht des Aufpralls entstanden sowohl an dem Citroen als auch dem BMW erhebliche Schäden - nach einer ersten Einschätzung beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf circa 14.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Citroen musste abgeschleppt werden.

Nach erfolgter Unfallaufnahme, Rettungs- und Abschleppmaßnahmen war die Kronsforder Allee gegen 18.00 Uhr wieder frei befahrbar. Die Klärung der genauen Unfallursache ist jetzt Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Polizeistation St. Jürgen.

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