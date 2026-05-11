Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Feuer in leerstehendem Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Sonntag (10.05.2026) kam es in der Kronsforder Landstraße zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Samstagnacht, gegen 23:00 Uhr, meldeten Anwohner der Kronsforder Landstraße flackerndes Licht im Gebäude sowie knisternde Geräusche aus dem Außenbereich. Kurz darauf wurde Feuerschein an einem leerstehenden Einfamilienhaus festgestellt.

Neben Kräften der Polizei waren die Berufsfeuerwehr Lübeck sowie die freiwillige Feuerwehr Büssau im Einsatz. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Anbau des leerstehenden Einfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung in Brand.

Den Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten konnten gegen 00:30 Uhr abgeschlossen werden. Durch das Feuer entstand erheblicher Gebäudeschaden. Der Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Noch in der Nacht nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Für diesen Zweck wurde der Brandort unter anderem beschlagnahmt. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar.

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