Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Fortbildungsflüge nach Einbruch der Dunkelheit über Sankt Augustin-Hangelar

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Sankt Augustin (ots)

Vom 13. bis 16.04.2026 findet bei der Luftfahrerschule für den Polizeidienst im Raum Sankt Augustin-Hangelar eine sogenannte Nachtflugausbildung statt.

Die Flüge dienen der Fortbildung von System-Operatorinnen und -Operatoren. Hierbei handelt es sich spezialisierte Besatzungsmitglieder, die die taktische Ausrüstung des Polizeihubschraubers bedienen und die Pilotinnen und Piloten im Flugeinsatz unterstützen. Diese Einsätze umfassen u. a. die Suche nach vermissten Personen, Fahndung nach Straftätern, Hilfe bei schweren Katastrophen- und Unglücksfällen oder die Streifentätigkeit aus der Luft zur Gefahrenabwehr für die Bürgerinnen und Bürger und werden zu jeder Tageszeit geflogen.

Da diese Flugverfahren erst nach Einbruch der Dunkelheit durchgeführt werden können, kann es im Zeitraum von 20 Uhr bis 0 Uhr zu Beeinträchtigungen durch Fluglärm im Bereich Sankt Augustin-Hangelar kommen.

Die Bundespolizei bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während dieser wichtigen Ausbildungsphase.

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe der Bundespolizeidirektion 11 hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die sechs Bundespolizei-Fliegerstaffeln in Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Gifhorn bei Braunschweig, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Sankt Augustin.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 93 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Bundespolizeiflugdienstes. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

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