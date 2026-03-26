Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Stralsund (VR) (ots)

Am 26.03.2026, gegen 18:59Uhr, ereignete sich in Stralsund, Stadtteil Tribseer Vorstadt, Carl-Heydemann-Ring, ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein PKW VW ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte seitlich mit einem vorfahrtsberechtigten Kleinwagen KIA. Der verursachende 69jährige deutsche Fahrzeugführer sowie seine 64jährige deutsche Beifahrerin kamen erst ca. 50m hinter dem Kollisionsort zum Stillstand und wurden nach der Unfallaufnahme leichtverletzt ins Klinikum Stralsund eingeliefert. Der bevorrechtige 52jährige venezolanische Staatsangehörige wurde schwerverletzt (nicht lebensbedrohlich) ins Klinikum Stralsund gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen, die ausgetretenen Betriebsstoffe fachgerecht gebunden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000EUR geschätzt.

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