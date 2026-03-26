Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neustrelitz

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 15:40 Uhr, wurde die Polizei Neustrelitz über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Tiergartenstraße in Neustrelitz informiert. Bereits mit Eintreffen nahmen die Polizeibeamten aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses durch die Fenster eine starke Rauchentwicklung war. Die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren Neustrelitz, Alt-Strelitz und Fürstensee waren mit insgesamt 40 Kameraden im Einsatz und begannen umgehend mit der Evakuierung der Hausbewohner sowie den Löscharbeiten im Gebäude.

Durch den Brand und die durchgeführten Löscharbeiten entstand ein erheblicher Sachschaden am Mehrfamilienhaus, der derzeit grob auf 100.000,-EUR geschätzt wird.

Durch den Brand blieben alle Hausbewohner unverletzt. Das gesamte Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohner im Alter von 80 und 89 Jahren wurden rein vorsorglich ins Krankenhaus Neustrelitz zur weiteren medizinischen Untersuchung verbracht. Alle anderen Hausbewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Tiergartenstraße in Neustrelitz für insgesamt drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand der Brand in einer der fünf Wohnungen während der Abwesenheit der Wohnungsinhaber. Ein Brandursachenermittler wird am morgigen Tag die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unterstützen.

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