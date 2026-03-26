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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stoppt illegales Abladen von Styroporplatten im Wald

Galenbeck (ots)

Gestern Nachmittag hat die Polizei Friedland einen Hinweis auf einen Mann erhalten, der anscheinend gerade illegal Müll im Wald bei Galenbeck entsorgt. Als die Beamten in dem Wald ankamen, erwartete der Entsorger die Beamten schon zusammen mit einem Förster, dem der Mann zuvor aufgefallen war beim Entladen.

Der 70-jährige Deutsche hatte gut drei Kubikmeter Styroporplatten mitsamt Dachpappe dabei und stellte diese am Wegesrand ab. Er lud alles wieder in sein Auto, nachdem er durch die Polizei belehrt wurde.

Der Mann gab vor Ort an, dass er alles eigentlich ordentlich an einer entsprechenden Station beseitigen wollte, aber sich dann spontan für den Wald entschieden habe. Er hat nun wegen des illegalen Entsorgens von Müll im Wald eine Ordnungswidrigkeitsanzeige bekommen.

Wer etwas zu entsorgen hat, sollte immer bedenken: Im Zweifel wird die Geldbuße fürs illegale Abladen am Straßenrand oder im Wald teurer als die Kosten für die Entsorgen in geeigneten Betrieben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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