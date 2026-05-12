Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Bundespolizist im Rahmen eines Schießtrainings tödlich verletzt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montagabend (11.05.2026) ist ein Angehöriger von Spezialkräften der Bundespolizei im Rahmen eines Schießtrainings auf dem Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein tödlich verletzt worden. Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben noch am Montagabend Ermittlungen zur Klärung des Geschehens eingeleitet und mit der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen begonnen. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten auf ein Unfallgeschehen hin.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

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