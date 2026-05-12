POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein
Bundespolizist im Rahmen eines Schießtrainings tödlich verletzt
Lübeck (ots)
+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++
Am Montagabend (11.05.2026) ist ein Angehöriger von Spezialkräften der Bundespolizei im Rahmen eines Schießtrainings auf dem Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein tödlich verletzt worden. Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben noch am Montagabend Ermittlungen zur Klärung des Geschehens eingeleitet und mit der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen begonnen. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten auf ein Unfallgeschehen hin.
Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck
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