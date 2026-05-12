PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein
Bundespolizist im Rahmen eines Schießtrainings tödlich verletzt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montagabend (11.05.2026) ist ein Angehöriger von Spezialkräften der Bundespolizei im Rahmen eines Schießtrainings auf dem Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein tödlich verletzt worden. Das Kommissariat 1 der Lübecker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben noch am Montagabend Ermittlungen zur Klärung des Geschehens eingeleitet und mit der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen begonnen. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten auf ein Unfallgeschehen hin.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 15:08

    POL-HL: Ostholstein - Timmendorfer Strand / Folgemeldung: Feuer bei Strandkorbvermietung

    Lübeck (ots) - Nach dem Brand bei einer Strandkorbvermietung in Timmendorfer Strand (Ortsteil Niendorf) hat die Kriminalpolizei Bad Schwartau einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 61-jähriger Ostholsteiner steht im Verdacht, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Am heutigen Tag erfolgten zudem Durchsuchungsmaßnahmen. In den frühen Morgenstunden des 7. Mai 2026 ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 13:06

    POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Geschwindigkeitskontrollen im Steinrader Damm

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.Mai 2026) haben Beamte des 2. Polizeireviers Geschwindigkeitskontrollen im Steinrader Damm in Lübeck St. Lorenz durchgeführt. In der dortigen 30er Zone im Bereich des Schulwegs stellten die Polizisten binnen zwei Stunden 32 Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein 19- Jähriger fuhr mit Abzug der Toleranz mit 72 km/h durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren