PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Idstein
Bad Schwalbach (ots)
Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Idstein, Idstein
(kq)Die am heutigen Tage veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Idstein wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
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