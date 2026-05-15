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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Idstein

Bad Schwalbach (ots)

Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger aus Idstein, Idstein

(kq)Die am heutigen Tage veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Idstein wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 13:34

    POL-RTK: Entwarnung Telefonanlage

    Bad Schwalbach (ots) - Entwarnung Telefonanlage, Die technische Störung der Telefonanlage ist behoben. Die Polizeidienststellen in Hessen sind wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar. Weiterhin gilt: In Notfällen immer die 110 wählen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042 E-Mail: ...

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  • 13.05.2026 – 13:30

    POL-RTK: Keine presserelevanten Sachverhalte

    Bad Schwalbach (ots) - Keine presserelevanten Sachverhalte, Mittwoch, 13.05.2026 (da)Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042 E-Mail: ...

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