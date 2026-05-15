PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Werkstatt +++ Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt +++ Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Werkstatt,

Taunusstein, Wehen, Platter Straße, Donnerstag, 14.05.2026, 3.20 Uhr

(da)In der Nacht zum Donnerstag wurde in eine Autowerkstatt in Taunusstein eingebrochen. Gegen 3.20 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter ein Fenster des Gebäudes in der Platter Straße auf und gelangten so in die Innenräume. Dort machten sie sich eine Geldkassette mit Bargeld zu eigen und flüchteten mit dieser Beute in unbekannte Richtung. Mögliche Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach zu wenden.

2. Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt, Landesstraße 3033 bei Lorch, Donnerstag, 14.05.2026, 16 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf einer Landesstraße verletzt. Der 24-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit seiner Betamotor auf der L 3033 von Ranselberg in Richtung Lorch. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hatte das Motorrad auf dieser Strecke einen technischen Defekt, weshalb der Fahrer seine Maschine auf einen Parkplatz am Gewerbepark Wispertal lenkte. Dort verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, blieb an einem Bordstein hängen und stürzte auf einen Grünstreifen. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

3. Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt, Rüdesheim, Landesstraße 3034, Donnerstag, 14.05.2026, 17.30 Uhr

(da)Am Donnerstagabend verletzte sich ein Radfahrer bei Rüdesheim schwer. Der 52-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße 3034 von Aulhausen kommend in Richtung Rüdesheim. Aus bislang unbekannten Gründen kam er hier zu Fall und zog sich in der Folge schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

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