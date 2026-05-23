Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ältere Dame beraubt

Sundern (ots)

Am 22.05.2026, gegen 12:40 Uhr, wurde eine 69jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Röhre in Sundern Opfer eines Raubes. Als die Dame ihre Handtasche von der Rücksitzbank auf der Fahrerseite genommen hatte, erhielt sie von hinten einen kräftigen Stoß und fiel auf die Rückbank. Anschließend wurde ihr die Handtasche entrissen. Der Täter entwendete daraus das Portemonnaie und flüchtete unerkannt. Die Frau aus Sundern erlitt einen Schock. Während der Anzeigenaufnahme erhielten die eingesetzten Polizeibeamten Kenntnis darüber, dass es kurz zuvor in dem Geschäft zu einem Diebstahl eines Portemonnaies gekommen war. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu verdächtigen Personen im Nahbereich machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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