PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schockanrufer erbeuten Schmuck +++ Einbrüche +++ Diebstahl aus Baucontainer

Hofheim (ots)

1. Schockanrufer erbeuten Schmuck,

Kelkheim-Ruppertshain, Im Kleinen Grund, Montag, 13.04.2026, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Straße "Im Kleinen Grund" zu einem Betrugsfall durch sogenannte "Schockanrufer".

Unbekannte nahmen telefonisch Kontakt zu der 90-jährigen Geschädigten auf und gaben sich als Angehörige der Polizei aus. Sie täuschten vor, der Sohn der Frau habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Zahlung eines hohen Geldbetrags einer Haftstrafe entgehen.

Da die Geschädigte nicht über die geforderte Summe verfügte, wurde vereinbart, stattdessen Gold und Schmuck zu übergeben. In der Folge kam es zur Übergabe von Wertgegenständen im Wert von rund 10.000 Euro am Gartentor der Geschädigten.

Die Abholerin des Schmucks wird als ca. 30 Jahre alt, mit blonden Haaren und einer schlanken Figur beschrieben.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Die Täter geben sich häufig als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus, um an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten preis und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und kontaktieren Sie umgehend die Polizei unter der Ihnen bekannten Rufnummern. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen. Es wurden Ermittlungen aufgenommen und die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

2.Einbruch in eine Gaststätte,

Hattersheim-Eddersheim, Propsteistraße, Sonntag, 12.04.2026, 23:30 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 07:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Gaststätte in Hattersheim-Eddersheim eingebrochen. Unbekannte Täter versuchten zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr die Eingangstür der Gaststätte in der Propsteistraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich über ein angekipptes Fenster Zutritt und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.Einbruch in eine Kindertagesstätte,

Flörsheim, Hauptstraße, Freitag, 10.04.2026, 17.00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 07:00 Uhr

(lr) Zwischen Freitag und Montag wurde in eine Kindertagesstätte in Flörsheim eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten über den umgrenzenden Metallzaun in der Hauptstraße und schlugen mit einem Stein ein Bürofenster ein. Anschließend durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten, entwendeten Bargeld und flüchteten. Durch das gewaltsame Eindringen entstand am Fenster ein Sachschaden in Höhen von etwa 2.500 Euro.

Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

4.Diebstahl aus einem Baucontainer,

Sulzbach, Freitag, 10.04.2026, 15:00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 08:30 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Freitag bis Montag kam es auf einer Baustelle in Sulzbach zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer. Unbekannte Täter legten mittels eines unbekannten Fahrzeugs den Containereingang frei, indem sie ihn von dem Radlader wegzogen, welcher den Eingang blockierte. Anschließend brachen sie das Vorhängeschloss des Containers auf, entwendeten dort gelagerte Baustellutensilien und flüchteten. Die Baustelle liegt auf einem Feldweg parallel zur A66.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

5.Einbruch in einen Keller,

Eschborn, Bismarckstraße, Sonntag, 12.04.2026 bis Montag, 13.04.2026, 06:45 Uhr

(lr) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Eschborn eingebrochen. Gegen 06:45 Uhr musste der Besitzer feststellen, dass unbekannte Täter eine Kellerzugangstür in der Bismarckstraße aufgehebelt haben und anschließend ebenfalls die Tür seines Kellerabteils aufhebelten. Daraufhin entwendeten sie ein weißes Gravelbike der Marke Cube und machten sich in unbekannte Richtung wieder aus dem Staub.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

6.Versuchter Einbruch in ein Stadtgebäude, Hochheim, Wiesbadener Straße, Sonntag, 12.04.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 12:45 Uhr

(lr) Einbrecher versuchten von Sonntag auf Montag in ein städtisches Gebäude in Hochheim einzubrechen. Die Unbekannten gelangten über ein Baugerüst in der Wiesbadener Straße an zwei Fenster im ersten Stock. Dort zerschlugen sie beide Fenster, konnten jedoch nicht in das Gebäude eintreten, da beide Fenster versperrt sind. Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

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