Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Meschede (ots)
Am 22.05.2026, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 51jähriger Mescheder die Schützenstraße mit seinem Elektrorollstuhl. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte er mit seinem Fahrzeug um. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Dem leichtverletzten Mann wurde eine Blutprobe entnommen.
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