Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Medebach (ots)

Am 24.05.2025, gegen 11:50 Uhr, befuhren drei Motorradfahrer hintereinander die Straße Zum Spitzen Land in Wissinghausen in Richtung Küstelberg. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Kolonne ein silberner Ford auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Motorradfahrer mussten nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Dabei geriet eine 56jährige Frau aus Vellmar mit ihrer Suzuki auf den Seitenstreifen und stürzte. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der männliche Fahrer des Ford entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubterweise in Richtung Deifeld. Eine weitergehende Beschreibung des Fahrers und des unfallverursachenden Fahrzeuges war den Motorradfahrern nicht möglich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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