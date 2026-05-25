Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei auf dem Heringahuser Schützenfest

Bestwig (ots)

Am 24.05.2026 kam es gegen 23:45 Uhr in und vor der Heringhauser Schützenhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren zum Teil stark alkoholisierten Männern und Frauen. Nach anfänglichen Streitigkeiten und Schubsen entwickelte sich eine Schlägerei, bei der eine am Boden liegenden Person gegen den Kopf getreten wurde. Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen durch Tritte , Schläge und Bisswunden verletzt. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei einem Mann ordnete die Polizei die Entnahme eine Blutprobe an.

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