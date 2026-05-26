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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Pkw zwischen Langscheid und Amecke

Sundern (ots)

Am 25.05.2026 um 17:28 Uhr kam es auf der L687 in Höhe des Zeltplatzes 2 in Sundern-Langscheid zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades gemeinsam mit einer gleichaltrigen Sozia die L687 in Fahrtrichtung Amecke. Vor ihnen befand sich ein Pkw, der verkehrsbedingt abbremsen beziehungsweise anhalten musste.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fahrerin des Kleinkraftrades die Verkehrssituation auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch die Kollision stürzten die Fahrerin und ihre Mitfahrerin über das Fahrzeug und auf die Fahrbahn.

Die Fahrerin des Kleinkraftrades und die Sozia wurden notärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Autofahrerin aus Plettenberg blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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