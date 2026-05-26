Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Kradfahrer in Höhe des Wanderparkplatzes "Bockstall"

Arnsberg (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B229 zwischen Arnsberg und Breitenbruch am Sonntag sind ein Motorradfahrer und ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer die B229 aus Richtung Breitenbruch in Fahrtrichtung Arnsberg. Im Bereich des Wanderparkplatzes "Bockstall" beabsichtigte er offenbar, die Fahrbahn nach links in Richtung eines Waldwegs zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten herannahenden Motorradfahrer. Der 33-jährige Motorradfahrer war mit zwei weiteren Kradfahrern aus Richtung Breitenbruch in Fahrtrichtung Arnsberg unterwegs. Durch die Kollision stürzten beide Beteiligten. Das Motorrad kam neben der Fahrbahn in einer Böschung zum Liegen. Ein weiterer Kradfahrer der Gruppe überfuhr das liegende Fahrrad, konnte aber einen Sturz verhindern. Beide Männer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B229 im Bereich der Unfallstelle zeitweise gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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