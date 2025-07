Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.07.2025-15.07.2025) ereignete sich in Lübeck St.- Jürgen ein Verkehrsunfall, bei dem an vier Fahrzeugen schwere Schäden entstanden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden in eine Klinik gebracht.

Gegen 02:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem grauen VW den St.-Jürgen-Ring in Richtung der Wallbrechtstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand geparkten PKW. Anschließend stieß er frontal mit dem dahinter stehenden VW Golf zusammen. Durch den Aufprall wurde dieser auf den hinter diesem geparkten Fiat aufgeschoben. Der Golf und der Fiat sind dadurch auf den Geh- und Radweg bewegt worden.

Der Fahrer aus Ostholstein mit deutscher Staatsbürgerschaft sowie die ebenfalls 20-jährige Mitfahrerin aus Lübeck erlitten leichte Verletzungen und wurden in eine Klinik gebracht.

Das Unfallfahrzeug musste mit schweren Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Fiat und der VW wurden mittels eines Krans vom Geh- und Radweg zurück auf die Parkplätze gesetzt. Die Schätzungen bezüglich des Sachschadens belaufen sich auf über 20.000EUR.

