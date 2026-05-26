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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Medebach

Medebach (ots)

Am 25.05.2026 kam es gegen 0:00 Uhr während einer Autocross-Veranstaltung in Medebach-Düdinghausen nach Streitigkeiten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 43-jährige Geschädigte und der 38-jährige Beschuldigte befanden sich zum Tatzeitpunkt auf dem Campingplatz neben der Autocross-Strecke. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mit einem Baustrahler in das Gesicht. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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