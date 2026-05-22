Polizei Dortmund

POL-DO: Hammer Klimacamp - Folgemeldung mit weiteren Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0407

Ergänzende Informationen sowie eine Korrektur zur Versammlungsanzeige für Samstag, 30. Mai 2026, zu den Inhalten aus der Pressemeldung "Hammer Klimacamp - Polizei will Beeinträchtigungen für Hammer Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich halten"(Lfd. Nr.: 0406):

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6280121

Die genannte Versammlung am Samstag, 30. Mai 2026, wird in Form eines Aufzuges mit 2 Kundgebungen stattfinden. Der Aufzug soll nördlich der Lippe beginnen und im Kreis Unna durch den Stadtbezirk Werne-Stockum sowie in Hamm durch den Stadtbezirk Bockum-Hövel führen. Hier sind zeitweise Einschränkungen in Form von Verkehrssperrungen zu erwarten.

Hierzu wird die Polizei in der kommenden Woche informieren.

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