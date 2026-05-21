Polizei Dortmund

POL-DO: Klima Camp 2026 und Versammlungen in Hamm: Aufbauphase beginnt am 24.05.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0405

Wie berichtet, hat die Polizei Dortmund die Zuständigkeit für einen polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit einem geplanten Protestcamp und mehreren dazugehörigen Versammlungen in Hamm übernommen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6264295 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6274876).

Durch den Versammlungsanzeigenden wurde mitgeteilt, dass die Aufbauphase des Klimacamps, nicht wie zuvor kommuniziert am 23.05., sondern erst am 24.05. beginnt. Der polizeiliche Einsatz startet damit ebenfalls an diesem Tag.

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