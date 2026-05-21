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Polizei Dortmund

POL-DO: Klima Camp 2026 und Versammlungen in Hamm: Aufbauphase beginnt am 24.05.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0405

Wie berichtet, hat die Polizei Dortmund die Zuständigkeit für einen polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit einem geplanten Protestcamp und mehreren dazugehörigen Versammlungen in Hamm übernommen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6264295 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6274876).

Durch den Versammlungsanzeigenden wurde mitgeteilt, dass die Aufbauphase des Klimacamps, nicht wie zuvor kommuniziert am 23.05., sondern erst am 24.05. beginnt. Der polizeiliche Einsatz startet damit ebenfalls an diesem Tag.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0231/132-1020
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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