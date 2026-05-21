Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Evinger Straße - 24-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0404

Ein 24-jähriger Mann aus Bergkamen verursachte in der Nacht zu Donnerstag (21.05.) einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Evinger Straße 605 in Dortmund.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 00:23 Uhr ein überschlagenes und rauchendes Auto. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen und war ansprechbar.

Im Bereich des Kreisverkehrs lagen zahlreiche Fahrzeugteile und Glassplitter auf der Fahrbahn. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus dem beschädigten Fahrzeug aus.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 24-Jährige aus südlicher Richtung auf der Evinger Straße in Richtung Norden. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit erkannte er den Kreisverkehr zu spät. Sein Fahrzeug prallte gegen den Bordstein der begrünten Mittelinsel. Anschließend kollidierte das Auto mit zwei Findlingen sowie einem Baum auf der Grünfläche. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug.

Der Unfall beschädigte den Bordstein der Mittelinsel erheblich. Außerdem verschob der Aufprall zwei Findlinge um mehrere Meter. Der Baum auf der Grünfläche erlitt starke Schäden an der Rinde. Und das Auto? Totalschaden. Der Gesamtschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Ein Abschleppunternehmen brachte das Fahrzeug auf sein Betriebsgelände. Der 24-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315 d StGB) ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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