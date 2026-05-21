Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger auf der B236

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0400

Wie berichtet, wurde am Donnerstagmorgen (21.05.) ein Fußgänger auf der B236 von einem Lkw erfasst (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6278977)

Die Unfallaufnahme ist nun abgeschlossen. Die Beamten stellten die Sattelzugmaschine sicher, die Sperrung der B236 wurde gegen 9:30 Uhr aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem tragischen Unfallgeschehen aus.

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