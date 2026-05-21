PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger auf der B236

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0400

Wie berichtet, wurde am Donnerstagmorgen (21.05.) ein Fußgänger auf der B236 von einem Lkw erfasst (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6278977)

Die Unfallaufnahme ist nun abgeschlossen. Die Beamten stellten die Sattelzugmaschine sicher, die Sperrung der B236 wurde gegen 9:30 Uhr aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem tragischen Unfallgeschehen aus.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 08:20

    POL-DO: Erstmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger auf der B236

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0399 Am frühen Donnerstagmorgen (21.05.) erfasste der Fahrer eines Lkw einen Fußgänger auf der B236 in Richtung Schwerte. Die Fahrbahn ist aktuell weiterhin gesperrt. Gegen 3:50 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine Person auf der Fahrbahn der B236 im Bereich des Kreuzes Dortmund-Nordost. Wenige Minuten später beabsichtigte ein ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 14:34

    POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall bei Unna - A1 bis in die Abendstunden vollgesperrt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0396 Auf der Autobahn 1 bei Unna kam es am Dienstagnachmittag (19. Mai) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Die A 1 blieb bis ca. 22 Uhr gesperrt. Gegen 16 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Tschechien mit seinem Lkw auf der A 1 in Richtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den verkehrsbedingt bremsenden Lkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren