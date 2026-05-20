Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall bei Unna - A1 bis in die Abendstunden vollgesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0396

Auf der Autobahn 1 bei Unna kam es am Dienstagnachmittag (19. Mai) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Die A 1 blieb bis ca. 22 Uhr gesperrt.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Tschechien mit seinem Lkw auf der A 1 in Richtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den verkehrsbedingt bremsenden Lkw eines 61-jährigen Mannes aus Ungarn und fuhr auf diesen auf.

Beide Männer sind durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Da beide Lkw jeweils einen anderen Lkw geladen hatten und diese durch die Kollision drohten umzukippen, stabilisierte die Feuerwehr die Fahrzeuge mit Stützen. Aus diesem Grund sperrten die eingesetzten Beamten die A 1 in Richtung Köln voll. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten leitete die Autobahnmeisterei den Verkehr bis ca. 22 Uhr ab.

Während des Einsatzes fielen der Polizei insgesamt 15 Autofahrer auf, die das Geschehen während der Fahrt filmten. Dies ist nicht nur verboten, sondern führt auch immer wieder zu einer erhöhten Gefahr für Auffahrunfälle und bindet damit unnötig weitere Ressourcen der Polizei. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Kräfte im Anschluss ein.

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