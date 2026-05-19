Polizei Dortmund

POL-DO: Vorläufige Festnahme in Dortmund - Mitte: Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0392

Nach einem Autoaufbruch in der Montagnacht (18. Mai 2026), konnten Einsatzkräfte einen 45-jährigen Spanier vorläufig festnehmen. Die Tat ereignete sich an einem Parkplatz Nahe eines Hotels am Burgwall, in Dortmund-Mitte.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten zwei Männer um 00:30 Uhr, dass sich ein unberechtigter Mann im Auto aufgehalten habe. Der 39-Jähriger Fahrzeughalter aus Nettetal sowie sein 31-jähriger Freund aus Mönchengladbach waren zuvor in einem Hotel und stellten bei ihrer Rückkehr zum Auto eine eingeschlagene Scheibe fest.

Den Tatverdächtigen hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Einsatzkräfte konnten den Mann kurz darauf vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten einen Schraubenschlüssel. Im weiteren Verlauf konnte in einem nahgelegenen Versteck weiteres Diebesgut aufgefunden werden, darunter eine Powerbank und ein Surface mit Tasche sowie drei Festplatten.

Der 45-Jährige wurde im Anschluss dem zentralen Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt. Noch am selben Tag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen ihn an, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals:

Ein Auto ist kein Tresor - lassen Sie wertvolle Gegenstände nicht im Fahrzeug zurück. Für den Fall, dass Sie unterwegs parken müssen,

- stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind! - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen verschlossen ist! Achten Sie hier insbesondere auf optische und akustische Signale. Eingesetzte Funkblocker fangen die Signale Ihres Fahrzeugschlüssels ab und verhindern das Verriegeln. - Schließen Sie zudem alle Fenster, Schiebedächer oder Faltdächer bei Cabrios! - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese!

Für den Fall, dass es zu einem Diebstahl aus dem Auto zu Ihrem Nachteil gekommen ist, nehmen Sie keine Veränderungen an dem Auto vor und verständigen in jedem Fall die Polizei über den Notruf 110. Nur wenn die Polizei Kenntnis von einer Straftat bekommt, können auch weitergehende Maßnahmen eingeleitet werden.

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