Polizei Dortmund

POL-DO: Falscher Handwerker in Lünen unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0391

Unter dem Vorwand, als Handwerker die Heizung zu überprüfen, hat sich ein Mann am Samstagmorgen (16. Mai) Zugang zu einer Wohnung in Lünen verschafft. Durch das umsichtige Verhalten der Wohnungsinhaberin flüchtete der Täter ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen und warnt vor derartigen Maschen.

Es war gegen 10 Uhr, als der Täter an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses an der Marie-Juchacz-Straße klingelte. Der Mann gab sich als Heizungsfachmann aus und wollte die Heizung der Dame kontrollieren. Die 98-jährige Bewohnerin weigerte sich den Mann in ihre Wohnung zu lassen, woraufhin er sie zur Seite schob und sich Zutritt zur Wohnung verschaffte. Sofort lief der vermeintliche Handwerker ins Schlafzimmer. Die Lünerin lief dem Mann hinterher und forderte ihn erneut auf, die Wohnung sofort zu lassen. Als sie mit der Polizei drohte, eilte er davon und verließ die Wohnung ohne Tatbeute.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Marie-Juchacz-Straße verdächtige Personen beobachtet haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, von kräftiger/stämmiger Statur, 180 cm groß, mit dunkler Kappe und mit dunkler/orangenen gemusterten Blouson bekleidet.

Hinweise gehen bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

Auch wenn das beherzte Einschreiten der Bewohnerin Wirkung zeigte, appelliert die Polizei eindringlich in vergleichbaren Situationen unverzüglich den Notruf zu wählen.

Immer wieder gelingt es Betrügern an das Ersparte gerade älterer Menschen zu gelangen und sie mit ihren Taten nachhaltig zu verunsichern. Die Polizei will dies verhindern und rät daher:

- Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden!

- Lassen Sie daher bei Fremden an der Tür - egal welches Anliegen sie haben - immer Misstrauen walten! Sei es ein Handwerker, den Sie oder gegebenenfalls Ihr Vermieter nicht angefordert haben, eine fremde Person, die um Hilfe bittet, aber dafür unbedingt Ihre Wohnung betreten möchte oder ein Vertreter einer Behörde, den Sie nicht erwarten.

- Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an unter 110. Oder fragen Sie nach der Erreichbarkeit der Firma, für die der Besucher oder die Besucherin zu arbeiten vorgibt.

- Wird ein Besucher zudringlich, wehren Sie sich energisch, sprechen Sie ihn laut an und rufen Sie um Hilfe.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell