Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall in Eving - 17-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0388

In der Donnerstagnacht kam es zu einem Alleinunfall in der Fürst-Hardenberg-Allee/Lindnerstraße. Beteiligt waren ein 19-jähriger Fahrer und ein ebenfalls im Auto befindlicher 17-jähriger Beifahrer, beide aus Dortmund. Mindestens eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 19-Jährige, um 01:09 Uhr, die Fürst-Hardenberg-Allee in nördliche Richtung und kam bei offensichtlich nasser Fahrbahn aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Auto und einer Laterne. Durch die Kollision erlitt der Fahrer leichte - und der Beifahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Rettungskräfte erschienen vor Ort und begannen zunächst mit der Bergung des eingeklemmten Beifahrers. Beide Personen wurden im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fürst-Hardenberg-Allee im Bereich der Lindnerstraße beidseitig gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund.

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