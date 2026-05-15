Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz. Mehr Sicherheit. - gemeinsamer Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Jugendkriminalität

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0383

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund und Stadt Dortmund

Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz von Polizei und Stadt Dortmund wurden in der Nacht von Mittwoch auf Christi Himmelfahrt insgesamt 210 Personen kontrolliert.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 3 und des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Dortmund reagierten damit auf Beschwerden aus der Anwohnerschaft und eigenen Erkenntnissen zu möglichen Brennpunkten.

Nicht zuletzt wegen des nass-kalten Wetters, aber auch durch die deutlich sichtbare Präsenz von uniformierten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kam es in dieser Nacht zu keinen nennenswerten Störungen oder Straftaten durch Jugendliche.

Im Gegenteil: Bei einer Kontrolle fiel ein 16-Jähriger auf, gegen den die Polizei bereits ein Messertrageverbot ausgesprochen hatte. Bei der für ihn unerwarteten und spontanen Durchsuchung wurden dann auch weder Messer noch andere gefährliche Gegenstände gefunden.

Der Kommunale Ordnungsdienst legte einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzes insbesondere durch die Überprüfung von Kiosken. In diesem Zusammenhang wurden zwei Verstöße geahndet. In drei Fällen wurden Tabakartikel sichergestellt.

Gemäß der neuen und erweiterten Präsenzstrategie der Polizei Dortmund werden derartige Schwerpunkteinsätze im Nordosten Dortmunds, aber auch in Lünen, welches ebenfalls zur Zuständigkeit der Polizeiinspektion 3 zählt, weiterhin in unregelmäßigen Abständen durchgeführt.

Kommunaler Ordnungsdienst der Stadt Dortmund und Polizei Dortmund analysieren hierfür stetig die Situation und die Beschwerdelage der Anwohnerschaft, um auf neue Entwicklungen angemessen reagieren zu können.

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