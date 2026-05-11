Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frank Wossidlo ist neuer Führungsgruppenleiter der Polizei Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Der 46-jährige Kriminaloberrat Frank Wossidlo ist heute feierlich als Leiter der Führungsgruppe der Polizeiinspektion Ludwigslust begrüßt worden. Er wird somit "zweiter Mann" in Ludwigslust und direkter Vertreter von Inspektionsleiter Ingo Renk.

Im August 1998 trat Frank Wossidlo in die Landespolizei als Meisteranwärter ein und wurde nach erfolgreichem Aufstiegslehrgang 2009 zum Kriminalkommissar ernannt. Im Jahr 2015 begann er sein Masterstudium für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt - auch bekannt als "höherer Dienst".

Nach seiner vorherigen Station als Leiter des Kriminalkommissariates Schwerin verschlägt es den dreifachen Vater nun in die Polizeiinspektion Ludwigslust, in der er schon 2014 im Streifendienst gearbeitet hatte. Als Leiter der Führungsgruppe wird er die Dienst- und Fachaufsicht für den Einsatzbereich und die Verwaltung der Polizeiinspektion Ludwigslust innehaben.

Der Staatssekretär Dr. Christian Frenzel beglückwünschte Herrn Wossidlo zur neuen Funktion und den Wechsel von der "K" [Kriminalpolizei] zur "schnieken Uniform" der Schutzpolizei.

Bei der offiziellen Amtseinführung im Tagungsraum der Ludwigsluster Polizei kamen unter anderem der Inspekteur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern Lutz Müller sowie die Polizeipräsidentin Anja Hamann zusammen, um dem Beamten ihre Glückwünsche zur neuen Funktion zu auszusprechen.

Der Inspekteur sprach von großem Mut sich zu verändern und sich als "Kriminalist auf den Weg in die Schutzpolizei zu machen".

Polizeipräsidentin Hamann nahm neben der Einsatzbelastung in der Polizeiinspektion Ludwigslust auch die Verwaltung in den Blick- und Mittelpunkt, die im Alltag eher in den Hintergrund tritt. Jedoch sei die Arbeit bei knapper Haushaltslage und voranschreitenden technischen Veränderungen deutlich anspruchsvoller geworden.

Der neue Führungsgruppenleiter fasste seine Motivation für den neuen Dienstposten ebenso knapp wie präzise zusammen: "Ich freu mich auf eine längere Zeit in meiner selbstgewählten Station in der Polizeiinspektion Ludwigslust und möchte bei allen Veränderungen, dass die Polizeiinspektion Ludwigslust ein verlässlicher Ansprechpartner für alle Bürger und Behörden ist und bleibt."

Neben dem neuen Führungsgruppenleiter wurde auch der neue Leiter der Verwaltung der Polizeiinspektion Ludwigslust, Regierungsamtsrat Sebastian Tappe, in sein Amt eingeführt. Herr Tappe folgt auf seine Vorgängerin Antje Tillack, die in die Verwaltung der Polizei Schwerin wechselte.

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