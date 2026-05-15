Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: 36-Jähriger nach Verfolgungsfahrt bis nach Castrop-Rauxel gestellt - Tatv erdächtiger in Untersuchunghaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0387

Wie bereits berichtet, hat die Polizei einen 36-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6275091

Für den Tatverdächtigen erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehl.

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