POL-DO: Folgemeldung: 36-Jähriger nach Verfolgungsfahrt bis nach Castrop-Rauxel gestellt - Tatv erdächtiger in Untersuchunghaft
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0387
Wie bereits berichtet, hat die Polizei einen 36-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6275091
Für den Tatverdächtigen erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehl.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell