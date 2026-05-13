Polizei Dortmund

POL-DO: Klima Camp 2026 und Versammlungen in Hamm: Polizei Dortmund bereitet Einsatz vor

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0382

Vom 23.05. bis 04.06.2026 findet im Lippe Park in Hamm eine Versammlung in Form des "Hammer Klimacamp" statt. Nach derzeitigem Stand rechnen die Veranstaltenden mit über 1000 Teilnehmenden.

Die Aufbauphase ist für den Zeitraum vom 23.05. bis 26.05. 2026 vorgesehen. Vom 27.05. bis zum 30.05.2026 wird es im Klimacamp ein Rahmenprogramm mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen geben.

Parallel dazu haben verschiedene Organisationen und Umweltgruppen vom 28.05. bis zum 31.05.2026 Versammlungen und Veranstaltungen zu klimarelevanten und -kritischen Themen angemeldet. Ein besonderes Augenmerk der Polizei liegt dabei auf einer für den 30.05.2026 angemeldeten Versammlung in Form eines Aufzugs. Die Verantwortlichen gehen in ihrer Anmeldung von mehreren tausend Teilnehmenden aus. Die Abbauphase des Camps ist für den Zeitraum vom 01. bis 04.06.2026 geplant.

Wie bereits berichtet, hat die Polizei Dortmund die Zuständigkeit für den polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit dem Protestcamp und den angemeldeten Versammlungen übernommen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6264295

Bereits jetzt steht die Polizei Dortmund im engen Austausch mit den Versammlungsanzeigenden, der Polizei Hamm, der Stadt Hamm, den zuständigen Behörden sowie weiteren beteiligten Stellen wie Betreibenden von Ver- und Entsorgungsunternehmen.

Aktuell gibt es, gerade in Bezug auf die angemeldeten Versammlungen in Form von Aufzügen, teils bundesweite und sogar europaweite Mobilisierungen zur Teilnahme, insbesondere auch durch klimaaktivistische Gruppierungen und Organisationen.

Die Polizei unterstützt alle Teilnehmenden, die sich auf den Weg nach Hamm machen, bei der Wahrnehmung ihrer Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit, solange dies friedlich und gewaltfrei geschieht. Personen, die Straftaten begehen, Störungen verursachen oder kritische Infrastruktur gefährden wollen, müssen mit einer klaren polizeilichen Antwort rechnen.

"Die Polizei wird für eine sichere Teilnahme am Klimacamp Sorge tragen und friedlichen Versammlungsteilnehmenden den Raum für die freie Meinungsäußerung garantieren. Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner werden bereits durch Maßnahmen im Vorfeld auf ein Mindestmaß reduziert, gleichwohl wird es Einschnitte geben, die für die Durchführung der angemeldeten Aufzüge und Versammlungen unvermeidbar sind. Wer friedlich demonstriert, kann sich auf den Schutz der Polizei verlassen.", sagt Polizeidirektor Stefan Schacht als verantwortlicher Einsatzleiter. "Wer Straftaten begeht oder versucht, in gesicherte Bereiche einzudringen, muss mit dem konsequenten Einschreiten unserer Einsatzkräfte rechnen. Wir sind vorbereitet, beabsichtigten Störungen oder Straftaten, auch solchen die geeignet sind, den sicheren Betrieb kritischer Infrastruktur zu gefährden, bereits zu frühem Zeitpunkt Einhalt zu gebieten. Wer dies beabsichtigt, reist bestenfalls gar nicht erst an!"

Aufgrund des Hammer Klimacamps und den weiteren Versammlungen kann es rund um das Camp und auf den Strecken angemeldeter Aufzüge zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Polizei wird rechtzeitig über relevante Versammlungen und damit verbundene möglichen Beeinträchtigungen für Bürgerinnen und Bürgern informieren - sowohl über ihre sozialen Medien als auch per Pressemeldung.

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