Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung in Dortmund-Hombruch - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0380

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei Dortmund ein Brand in der Gemeinschaftsunterkunft an der Mergelteichstraße gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich das Brandgeschehen gegen 05:30 Uhr. Unbekannte setzten das Büro eines Verwaltungsgebäudes in Brand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro am Objekt. Für Personen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Aktuell liegen keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor.

Die Kriminalpolizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache unter der Tel.: 0231/ 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell