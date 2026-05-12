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Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A45 bei Drolshagen- Niederländer schwerverletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0376

Am Montagmorgen (11.Mai) kam es auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Drolshagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Niederländer wurde dabei schwerverletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es kurz nach 7 Uhr zu dem Verkehrsunfall. Der 39-Jährige verlor im Baustellenbereich die Kontrolle über seinen Citroen und kollidierte mit mehreren Baustellenbaken, Verkehrsschildern und der Schutzplanke. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und auch das Auto wurde stark beschädigt. Der Mann musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme der Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Niederländer unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist. Aus diesem Grund veranlassten die Beamten, dass dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wird. Diese ist wichtig als Beweis im Strafverfahren.

Ein Blick in den Citroen offenbarte auch noch weiteres. Die Polizeibeamten sahen nicht nur Betäubungsmittel und Material zum Konsumieren von Drogen, sondern auch eine augenscheinliche Anscheinswaffe und Falschgeld. Die Polizei beschlagnahmte die Gegenstände.

Neben der Strafanzeige wegen des Verdachts des Verkehrsunfalls unter Drogeneinfluss erwarten den Niederländer auch weitere Strafverfahren: Unter anderem wegen Geldfälschung und des Besitzes nicht geringer Menge von Kokain. Die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Olpe übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Falschgeld sowie dem Drogenbesitz.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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