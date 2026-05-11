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Polizei Dortmund

POL-DO: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrradfahrer: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0373

Am Donnerstagabend (30. April 2026) kam es in Dortmund-Wickede zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrradfahrer. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach derzeitgen Erkenntnissen befuhr der 77-jährige Dortmunder mit seinem Fahrrad die Fuhrmannstraße in nördliche Richtung. Im Einmündungsbereich Fuhrmannstraße/ Ditzschweg kam es zur Kollision mit dem aus westlicher Richtung kommenden E-Scooter-Fahrer. Infolge der Kollision stürzten beide Unfallbeteiligte. Hierbei wurde das Fahrrad des 77-Jährigen leicht beschädigt. Nachdem Zusammenstoß entfernte sich der E-Scooter Fahrer in südliche Richtung.

Bei dem flüchtigen E-Scooter Fahrer handelt es sich um einen ca. 13 Jahre alten Jungen. Er trug eine Hornbrille mit schwarzem Rahmen und hat kurze braune Haare.

Wer kann Angaben zu dem beteiligten E-Scooter sowie dessen Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Asseln unter der 0231/132-3721 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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