Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Unfälle mit E-Scooter am Wochenende - Polizei warnt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0374

Zwei Unfälle mit E-Scooter am Wochenende - Polizei warnt

In der Nacht zu Samstag (09. Mai 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Brackeler Str./ Im Spähenfelde, in Dortmund. Dabei wurde ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer, aus Selm, um etwa 01:20 Uhr die Brackeler Straße in Fahrtrichtung Osten und passierte die grüne Ampel auf Höhe der Kreuzung (Brackeler Str./ Im Spähenfelde). In diesem Moment beabsichtige der Dortmunder E-Scooter-Fahrer - augenscheinlich ohne auf den Verkehr zu achten - von dem südlichen auf den nördlichen Geh-/Radweg der Brackeler Straße zu wechseln. Dabei wurde er seitlich von dem vorfahrtsberechtigtem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Scooter-Fahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte erschienen vor Ort und brachten den 19-jährigen in ein Krankenhaus. Er verblieb stationär im Krankenhaus. Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Brackeler Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit in östliche Richtung gesperrt.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit E-Scooter ereignete sich um etwa 23:48 Uhr, in Lünen. Nach ersten Ermittlungen befanden sich auf einem E-Scooter unerlaubt zwei Personen. Während der Fahrt erlitt der 16-jährige Mitfahrer einen medizinischen Notfall, sackte zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen aus Lünen in ein Krankenhaus. Er verblieb augenscheinlich unverletzt.

Die Polizei rät Fahrerinnen und Fahrern von E-Scootern zum Tragen eines Helmes: Zwar besteht auf E-Scootern, wie auch auf Fahrrädern, keine gesetzliche Helmpflicht. Doch gerade Kopfverletzungen gehören zu den schwersten Folgen von Stürzen. Ein Helm kann im Ernstfall den Unterschied machen zwischen einem blauen Fleck und lebensgefährlichen Verletzungen. Die Polizei weist nochmal ausdrücklich daraufhin, dass E-Scooter ausschließlich von einer Person genutzt werden dürfen. Das Mitführen weiterer Personen erhöht das Unfallrisiko erheblich.

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