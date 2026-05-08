Polizei Dortmund

POL-DO: Mit Haftbefehl gesucht. Vor Kindern rücksichtslos gefahren. Polizistin beleidigt.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0370

Am Donnerstagmorgen (7. Mai) fiel ein 45-jähriger Autofahrer in der Nordstadt durch seine rasante und gefährliche Fahrweise auf. Er zeigte sein Fahrverhalten direkt vor einer Grundschulklasse, die das Fahrradtraining absolvierte. So schnell jedoch wird dem Autofahrer das nicht mehr passieren, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Eine Beamtin der Polizei Dortmund führte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr mit Grundschulkindern die Verkehrserziehung in der Nordstadt durch. Der 45-jährige Autofahrer fiel an der Kreuzung Uhlandstraße/Goethestraße durch seine rasante Fahrweise auf. Er überholte einen LKW und schnitt diesem im weiteren Verlauf den Weg ab. Die Beamtin wollte den Autofahrer daraufhin kontrollieren. Er flüchtete jedoch, ließ es sich aber nicht nehmen die Beamtin noch in türkischer Sprache aufs Übelste sexuell zu beleidigen.

Der Mann fuhr mit dem Auto davon. Er hielt nochmal kurz an, um in Richtung der Beamtin etwas zu brüllen und fuhr dann weiter. Die gesamte Situation wurde durch Passanten, Eltern und auch die Grundschüler wahrgenommen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Autofahrer ein. Der Mann erschien wenig später zu Fuß wieder an der Örtlichkeit.

Die Polizei kontrollierte den Mann daraufhin. Er war weiterhin sehr aufgebracht und musste durch weitere Polizeikräfte in Schach gehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die Kollegen fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Da er den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen konnte, brachten die Einsatzkräfte ihn in die JVA.

Ihn erwartet nun neben dem Verkehrsverstoß auch eine Strafanzeige unter anderem wegen Beleidigung.

Die Polizei Dortmund appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, gerade für unsere Kinder ein Vorbild zu sein und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

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