Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in der Dortmunder Rittershausstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0369

Am Sonntagabend (03. Mai) kam es auf der Rittershausstraße in Höhe des Eingangs zum Westpark zu einem Raub-Delikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:30 Uhr lief ein 40-jähriger Dortmunder entlang der Rittershausstraße, als ihn zwei Personen ansprachen. Unter Vorhalt eines Messers forderten die beiden Männer ihn auf, sein Handy und sein Portemonnaie heraus zu geben. Nach der Übergabe der geforderten Gegenstände flüchteten die beiden Tatverdächtigen in den Westpark. Der 40-Jährige wurde nicht verletzt.

Zeugen beschrieben die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

Person 1:

- männlich - ca. 175cm groß - ca. 18-25 Jahre - schwarzer Vollbart - bekleidet mit Jeans, Poloshirt und Gucci-Kappe

Person 2:

- männlich - ca. 175cm groß - ca. 18-25 Jahre - Drei-Tage-Bart - lockige, schwarze, kurze Haare - bekleidet mit Jeans und T-Shirt

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel.: 0231/ 132-7441.

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