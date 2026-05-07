Polizei Dortmund

POL-DO: Kind bei Verkehrsunfall in Lütgendortmund leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß mit Paketdienst-Fahrzeug

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0360

Am Montagnachmittag (4. Mai) kam es im Stadtteil Lütgendortmund zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines neunjährigen Kindes. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Paketdienstes entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien die Mutter des Neunjährigen gegen 18:00 Uhr auf der Polizeiwache in Lütgendortmund, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Ihr Sohn aus Bochum war zuvor gegen 15:25 Uhr auf dem westlichen Gehweg der Provinzialstraße in nördliche Richtung unterwegs.

Als der Junge die Einmündung der Straße "In den Breen" überquerte, wurde er von einem Fahrzeug der Kurierfirma "UPS" erfasst, welches von der Provinzialstraße nach rechts in die Straße "In den Breen" einbog.

Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Neunjährige eine leichte Verletzung am rechten Unterschenkel. Eine ärztliche Behandlung wurde veranlasst. Der Fahrer des Zustellfahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind oder die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Unfall im Bereich Provinzialstraße / In den Breen beobachtet oder kann Angaben zum beteiligten Fahrzeug bzw. dem Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Lütgendortmund (0231 132/2621) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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